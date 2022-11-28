Kocaeli'de feci kaza! Trafikteki tartışmanın sonu kötü bitti: Hurdaya dönen araçta sıkıştılar 1'i ağır 5 yaralı
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan olayın ardından her iki araç birbirine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller, o sırada yolcu indiren yolcu indiren şehirlerarası otobüse de çarptı. Araçlardan biri ise yolcu otobüsü ile yol kenarındaki seramik yüklü paletlerin arasında sıkıştı. Feci kazada iki otomobilde bulunan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, Başiskele D-130 Karşıyaka sapağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 41 E 9633 plakalı Honda marka otomobil ile Ç.K. hakimiyetindeki 10 ACU 937 plakalı Fiat Marka otomobil sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma çıktı.
Tartışma sırasında araçlar birbiriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ö.Ö. kontrolündeki otomobil savrularak yolcu indiren A.G. idaresindeki 41 FU 441 plakalı Mercedes marka şehirlerarası otobüs ile seramik yüklü paletlerin arasında kaldı.
Ç.K. hakimiyetindeki otomobil ise aynı otobüse yandan çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Ö.Ö., K.C.S. ve S.T. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.