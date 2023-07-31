Kocaeli'de feci kaza! Paramparça olan otomobilden sağ çıktılar
Kocaeli'de ticari taksi ve otomobilin çarpıştığı kazada ticari taksi paramparça oldu, minibüs ise yan yan yattı. Kazada can kaybı yaşanmadı.
Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 T 3275 plakalı ticari taksi ile 34 LDF 235 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksi kağıt gibi ezilirken, servis minibüsü de yan yatarak yaklaşık 30 metre sürüklendi.
Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.