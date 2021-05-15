Kocaeli'de evlat dehşeti! Cinnet geçirip babasını öldürdü 3'ü jandarma 8 kişiyi vurdu
KOCAELİ'de babasını öldürüp annesi ve 3 jandarmanın da aralarında olduğu 8 kişiyi silahla yaraladıktan sonra ailesini rehin alan şahıs, 2 buçuk saat süren çalışmayla etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 17.30 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B. (33) isimli şahıs, babası Ali B.’yi silahla vurarak öldürdü.
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Yaşanan olayın ardından E.B. isimli şahıs ailesini evde rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen jandarma ekiplerini gören şahıs ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği 3 jandarma personeli yaralandı.
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Şahsın annesinin de arasında olduğu 5 vatandaş da vurularak yaralandı.
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