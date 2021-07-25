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Kocaeli'de doktora ilaç yazdırmaya gitti hayatının şokunu yaşadı: Kemal Sunal filmi gibi

İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de doktora ilaç yazdırmaya gitti hayatının şokunu yaşadı: Kemal Sunal filmi gibi

KOCAELİ'de 57 yaşındaki Kerem Erboy muayane için gittiği doktorda ilaç yazdırırken hayatının şokunu yaşadı.

Kocaeli'de doktora ilaç yazdırmaya gitti hayatının şokunu yaşadı: Kemal Sunal filmi gibi
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Kocaeli'de doktora ilaç yazdırmaya gitti hayatının şokunu yaşadı: Kemal Sunal filmi gibi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Kerem Erboy, 2020 yılında kalp krizi geçirdi. Tedavi olduktan sonra yaklaşık 1 yıl boyunca herhangi bir hastaneye başvurmadı. 

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Kocaeli'de doktora ilaç yazdırmaya gitti hayatının şokunu yaşadı: Kemal Sunal filmi gibi

Geçtiğimiz günlerde ağzında oluşan rahatsızlık sebebiyle sağlık ocağına giden Erboy, görevli hekim ilaç yazacağı sırada beklenmedik bir olayla karşılaştı. 

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Kocaeli'de doktora ilaç yazdırmaya gitti hayatının şokunu yaşadı: Kemal Sunal filmi gibi

Hekim sisteme girince ölü kaydının bulunduğunu öğrenen Erboy, hayatının şokunu yaşadı. Yine de hekime ilaç yazdıran Kerem Erboy, daha sonra yazdırdığı ilaçları almak için eczaneye gitti. 

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