Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya film seti oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yapım şirketlerinden BKM, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği yeni filmini, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çekecek.