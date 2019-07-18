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Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya film seti oluyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya film seti oluyor

KOCAELİ 'nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Beşiktaş Kültür Merkezinin yeni sinema filmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya film seti oluyor - Sayfa 1

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yapım şirketlerinden BKM, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği yeni filmini, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'da çekecek.

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Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya film seti oluyor - Sayfa 2

Yapım ekibi, doğal ortamın zarar görmemesi için titizlikle Ormanya görevlilerinin nezaretinde çalışmalarına devam ediyor. Çocukları büyülü bir dünyayla tanıştıracak film, doğa temalı fantastik bir macerayı sinemaseverle buluşturacak.

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Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya film seti oluyor - Sayfa 3

Filmin, Ormanya'nın "Hobbit Evleri"nde gerçekleştirilecek çekimlerine ay sonunda başlanması planlanıyor. Cast ajansının kentte yaptığı seçmeler neticesinde Kocaelili oyuncular da bazı rollerde görev alacak.

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Kocaeli'de bulunan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya film seti oluyor - Sayfa 4

Filmin galası Kocaeli'de yapılacak
Yarıyıl tatilinde vizyona girmesi beklenen filmin galası, oyuncuların da katılımıyla Kocaeli'de yapılacak. Ormanya'nın birçok noktasında çekilecek sahnelerle Kocaeli'de doğal güzelliklerinin de tanıtımına katkı sunulacak.

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