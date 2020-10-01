Kocaeli'de bu mezar taşını görenler şaşkına döndü! Bir bakan bir daha baktı

“Millet bize iş çıkarmasın”

Artan vak'a sayılarını görerek insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hazırladığı mezar üzerine “Evde kalın lütfen bize iş çıkarmayın” yazan mermer ustası Zeki Tektaş, “Baktım herkes dışarı çıkıyor, yasaklara uyan yok. Böyle bir şey geldi aklıma. Gelenler görsün, dikkat çeksin diye. İnsanlar kendilerini düşünmüyorlar. Kendilerini bırak milleti düşünmüyorlar. Böyle bir şey düşünüp yazdım. Gerçekten dikkat çekti yani, insanlar gelirken arabayla giderken resim çektiler, baktılar, konuştular, sordular. Virüsten dolayı ölüm çok yakın bize, insanlar bunu bilsin diye böyle bir şey düşündüm. Zaten 25 senedir mermerciyim. Millet bu virüslü ortamda bize iş çıkarmasın. İnsanlar kendisine, karşısındakine dikkat etsin, hastalık bulaşmasın bunları amaçladık” dedi.