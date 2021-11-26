Kocaeli'de bu benzinliğe giren şaşkına döndü! Görenler dua ediyor: Utanacağını düşündüm

Tutal "Daha sonra ‘Ben bu işi keşke daha önce yapsaydım’ dedim. Zevkli bir iş, böyle bir imkan tanıyan başta patronlarımız olmak üzere herkese gerçekten çok minnettarım. Sonuçta benim yaşım 53, böyle bir yerde çalışmasam nerede çalışacaktım? Benim evim kira, çocuğum var, okutuyorum, tek başımayım." diye konuştu.