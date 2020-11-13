Kocaeli'de ailesini katletti! 20 gün önce dayısına bakın ne demiş

Veysel Özkan'ın dayısı Hasan Kazdal, "Eşiyle konuşmuyorlardı. Kadın, annesinin yanında oturmaya başlamıştı. Veysel’in babası Artvin'de hastalandı. Oraya gidip, babasına baktı. Birkaç ay orda kaldı. Bu arada araları açıldı. Eşi 'Niye bırakıp bizi gitti?' diye kızıyordu. Karısı memlekete gitmedi. Daha sonra Veysel, gelip yalvardı." dedi.