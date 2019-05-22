Kocaeli İzmit'te Roma dönemine ait yapı ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kocaeli İzmit'te Roma dönemine ait yapı ortaya çıktı

KOCAELİ İzmit'te bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait tarihi kalıntılara rastlandı. Mermer kaplı kalıntıların bir yapıya ait olabileceği değerlendirilirken, Kocaeli Müze Müdürlüğü inşaatı durdurdu.

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Akçakoca Mahallesinde müteahhit firmaya kat karşılığı verilen arazide inşa edilmesi planlanan apartman için temel kazısı yapılmak istendi.

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Kocaeli İzmit'te Roma dönemine ait yapı ortaya çıktı - Sayfa 2

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ise kazının müze denetiminde yapılması gerektiğini bildirdi.

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Kocaeli İzmit'te Roma dönemine ait yapı ortaya çıktı - Sayfa 3

Müze görevlileri gözetiminde yapılan temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı.

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Kocaeli İzmit'te Roma dönemine ait yapı ortaya çıktı - Sayfa 4

İnşaat çalışması durduruldu.

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