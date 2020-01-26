Kocaeli İzmit Körfezi'nde deniz anası istilası

Sahil şeridinde aşırı gözüken deniz analarının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak, "Kirlilikle beraber ortaya çıkıyor deniz anaları. Körfez ilçesinde özellikle yoğun. Gölcük ilçesi Değirmendere bölgesinde de çok sayıda var. Büyükşehir belediyesi deniz süpürgesiyle müdahalede bulunuyor" dedi.