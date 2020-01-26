Kocaeli İzmit Körfezi'nde deniz anası istilası
KOCAELİ’nin Körfez ve Gölcük ilçelerinde sahil şeridini deniz anaları kapladı. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak istilanın kirlilikten kaynaklandığını söyledi.
KOCAELİ’nin Körfez ve Gölcük ilçeleri sahillerinde geçen yıllarda zaman zaman görülen yoğun deniz anaları şimdi de sahile yakın noktalarda su yüzeyini belirli aralıklarla kaplayarak görüldü.
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Vatandaşlar sahil şeridini kaplayan deniz analarını dikkatle inceledi.
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Bazıları deniz analarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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Sahil şeridinde aşırı gözüken deniz analarının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak, "Kirlilikle beraber ortaya çıkıyor deniz anaları. Körfez ilçesinde özellikle yoğun. Gölcük ilçesi Değirmendere bölgesinde de çok sayıda var. Büyükşehir belediyesi deniz süpürgesiyle müdahalede bulunuyor" dedi.
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