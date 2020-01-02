Kocaeli Derince'de hafif ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkarttığı sürücü ağır yaralandı

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sözer’i sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile Sözer, kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.