Koç Üniversitesi'nde LGBT’liler 'Kadın Cinayetleri Eylemi' adı altında PKK propagandası şaptı

Koç Üniversitesi'nde LGBT’liler 'Kadın Cinayetleri Eylemi' Adı Altında PKK Propagandası Yaptı.

Koç Üniversitesi'nde, kadın cinayetlerini protesto adı altında "Jin Jiyan Azadi" pankartıyla eylem yapmak isteyen bir grup LGBT’li PKK sempatizanlığına soyundu. PKK’nın renkleri kullanılarak açılan pankartlara ve bayrağa (PKK paçavrasına) Atatürkçü, milliyetçi ve sağ görüşlü öğrenciler tepki gösterirken kampüste arbede yaşandı. Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri arbedenin yaşandığı alana gelerek 10. Yıl Marşını söyledi. Üniversitenin güvenlik birimleri eylemcileri uzun uğraşlar sonucu alandan tasviye etti.



AK Parti’deki Yeni Süreç Nedir?

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Kabine’de değişiklik olabileceği yönündeki açıklamasından sonra siyasi kulisler hareketlendi.

Bakanlık için adı geçenlerin telefonları hiç susmadı.

Bakan olacağımı nereden biliyorsun?

Sorusuna cevap hazır, çok güçlü bir kaynaktan öğrendim… Denilmek suretiyle piar yapılıyor.

Kabinedeki değişim listelerini dolaşıma sokanlar mı dersiniz,

Kabine’ ye tek bir kadın bakan bile koymayanlar mı dersiniz,

Kabine’nin yüzde 80’ninden fazlasını değiştirenler mi dersiniz,

Hangi bakanların değişeceği konusunda iddiaya girenler mi dersiniz,

Oysaki bu kabinede değişiklik yapılacaksa soruların cevabını verecek tek bir isim var; Sayın Erdoğan.

Kabinede bir süredir köklü değişikliklere gidilmedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra küçük dokunuşlar yapıldı.

Kabinede değişim olsada değişmeyecek bazı isimler var;

Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum gibi.



Kabine değişimine dair beklenti nasıl doğdu?

AK Parti'de uzuncadır bir değişim süreci var.

Bu değişim süreci beraberinde bir yenilenmeyi de getirdi.

31 Mart yerel seçimlerindeki siyasi başarısızlıktan dolayı;

AK Parti kadrolarda,

Parti programında,

Yoksa parti tüzüğünde mi değişim olacak?

Parti teşkilatlarından gelen şikâyetler,

Milletvekillerinin rahatsızlıkları…

Gibi pek çok faktör ve bileşen var.

Fakat bu bileşenlere cevabı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan verdi.

"Parti programımız sürekli değişime tabidir… Bu yeni süreçte genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi kabinede de duruma göre bazı değişiklikler olabilir!"

"Yeni süreç" nedir?

13 Ekim'de başlayan ve 2025 yılı Nisan ayına kadar tamamlanması beklenen kongre takvimi bu yeni süreç olabilir mi?

Belde, ilçe ve il başkanları değişimi,

AK Parti'nin MKYK ve MYK'sını,

TBMM grup başkanvekilleri,

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni de içine alan büyük kongre yeni süreç olabilir mi?

Ya da

Büyük kabine revizyonu olmayabilir, değişiklikler olabilir.

“Yeni süreç”

İfadesini duyanlar

Bakanlık konusunda ladese girenler,

Ben demiştim zatenciler,

Bakan değişikliğine dair havaya girenler,

Olabilir.

Asıl olan makamların gelip geçici ve emanet olduğunu unutmamaktır.

Emaneti sonuna kadar taşıyıp, sahip çıkmak, hakkını vermek ve hayır dua içinde kendine yer bulmaktır.

Koltuk sevdası olmadan da dava bilincine sahip çıkmaktır.