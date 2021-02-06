Kobra Murat'ın zenginliği dudak uçuklattı Armağan Çağlayan'a özelini anlattı

Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın, "Murat Bey 'artık çalışmayacağım' dediniz. Emeklilik gibi gelecek garantiniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar..."