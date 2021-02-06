Kobra Murat'ın zenginliği dudak uçuklattı Armağan Çağlayan'a özelini anlattı
'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında anlattıklarıyla şaşırttı.
Geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına Kobra Murat katıldı. Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, çarpıcı açıklamalar yaptı.
Murat Divandiler'in 'Kobra Murat'ın lakabının nereden geldiği merak konusuydu. Zengin bir kadına yaptığı kostümler ve sonrasında düğündeki 'kobra' şovu sonrası adının 'Kobra' olduğunu açıkladı.
Evini süsleyen, her yeri simler, renkli boyalarla renklendiren, hatta TV'yi bile boyayan Kobra Murat, “Ben böyle yaşamayı seviyorum. Bozulursa bozulsun” dedi.
Kobra Murat, Armağan Çağlayan'ın, "Murat Bey 'artık çalışmayacağım' dediniz. Emeklilik gibi gelecek garantiniz var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Çocuklarımın hepsine ev aldım. Kızıma en son yazlık aldım. Sadece ortanca oğlumun yazlığını almadım, ona da biraz ders vermeye çalışıyorum. Çok baba parası yiyor bunlar..."