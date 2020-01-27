Kobe Brynat ve kızı hayatını kaybetti ünlü isimler yasa boğuldu işte veda mesajları
NBA'in efsane ismi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı, Kaliforniya'da geçirdiği bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. 41 yaşında hayata veda eden efsanenin yasa boğan ölümü sonrası ünlü isimler de mesajlar yayınladı.
Basketbolun efsane ismi Kobe Bryant ve kızı Gianna Maria-Onore, Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazası sonrasında hayatını kaybetti.
Los Angeles Polis Departmanı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. Helikopterin yoğun sis nedeniyle düştüğü ve düştükten sonra alev aldığı aktarıldı.
Kobe Bryant'ın ölümü ünlüler dünyasını yasa boğdu. İşte ünlü isimlerden gelen veda mesajları...
Tolgahan Sayışman
"Gerçekten çok üzgünüm ! #kobebryant ile sevgili dostum Barbaros Tapan sayesinde 2014 yılı sonunda tanışmıştık.O dönem L.A Lakers’i yakından takip etme ve onunla maç önceleri görüşme fırsatım olurdu.Son derece mütevazi bir insandı.Ortanca kızının da vefat haberini aldım gerçekten çok üzgünüm.Allah rahmet eylesin !"
Ferman Akgül
"Az önce arkadaşımla yazışıyordum. Aklımda Elazığ depremi, virüsler, kaybedilen canlar. Kısa bir öykü üzerinde tartışıyorduk. Her an her şeyin olabileceği üzerine. Ve üzerine bu haber. Bir basketbol aşığıyım. Bana spor ve hayat konusunda çok ilham vermiş bir başka adam da göçüp gitti. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Çocuklarıma sarılıp ağlamaktan korkuyorum. Bu iki gün çok acı verdi."