Klip çeken suç örgütü! İzmir'de 'Ayrancılar mini Kolombiya' çetesine operasyon
İZMİR'de kendilerini 'Ayrancılar mini Kolombiya' olarak tanıtan suç örgütü çetesi çökertildi. 'Zincir Operasyonu'yla 14 kişi gözaltına alınırken şahısların suça teşvik edici sözlerle müzik klibi çekip sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir grubun organize suç faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilere yönelik bu sabah 'Zincir’ adı verilen operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere 140 jandarma ve 6 polisin katılımıyla yapılan baskında, 14 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 bıçak, 168 tabanca mermisi ele geçirildi.
Daha önce yapılan denetimlerde grupla bağlantılı olan kişilerde 882 gram metamfetamin, 404 gram esrar, 137 gram bonzai ele geçirildiği belirtildi.
Şüphelilerin, 'Suç örgütü kurmak', 'Uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak', 'Göçmen kaçakçılığı', 'Tehdit', 'Nitelikli yağma', 'Mala zarar verme' gibi suçlardan gözaltına alındıkları bildirildi. Operasyon kapsamında 1 kişinin de arandığı ifade edildi.