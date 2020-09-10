Klinik denemeleri askıya alınan koronavirüs aşısı yıl sonundan önce hazır olabilir
Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın beraber geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik denemelerinin askıya alınmasına rağmen, yıl sonuna kadar veya 2021 başında hazır olabileceği belirtildi.
AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot, yaptığı açıklamada, 'olumsuz gelişmeler' nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarının duraklatılmasının alışılmadık bir şey olmadığını kaydetti.
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Soriot, "Bunun diğer aşı denemelerinden farkı, tüm dünyanın çalışmaları izlemesi. Dururlar, araştırma yaparlar ve yeniden başlarlar" dedi.
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Klinik denemelerin ne zaman devam edeceğine dair bir şey söyleyemeyeceğini kaydeden Soriot, ancak aşının onaya sunulması için ellerinde yıl sonundan önce yeteri veri olacağını düşündüklerini ifade etti.
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Soriot, süreçte onayı verecek kurumların hızının da önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek yılın başlarında veya bu yılın sonunda elimizde halen bir aşı olabilir" ifadesini kullandı.
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