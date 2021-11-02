'Kızlarım flört edemez, eş seçemez' diyen İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama
'Kızlarım eşini seçemez, flört edemez' çıkışıyla gündem olan İzzet Yıldızhan yapılan yorumlara isyan etti. Yıldızhan, kendisine ve ailesine sosyal medya üzerinden gelen kötü yorumlara, geçmişiyle ilgili yapılan olumsuz haberlere Instagram'dan yayınladığı bir video ile karşılık verdi.
Son dönemde yaptığı "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleri ile gündemde olan 9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan eleştirilerin hedefi olmuştu. 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, açıklamalarının ardından kendisine yapılan sert yorumlar karşısında isyan etti. 216 bin takipçili Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı;
TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan çocuklarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Yıldızhan, "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" deyince sosyal medya tarafından topa tutuldu.
İşte sosyal medyada çok sert eleştirilen Yıldızhan'ın eleştirilere yanıt verdiği o açıklaması:
''Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle...
Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hala edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum.