'Kızlarım flört edemez, eş seçemez' diyen İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama

Son dönemde yaptığı "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleri ile gündemde olan 9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan eleştirilerin hedefi olmuştu. 3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, açıklamalarının ardından kendisine yapılan sert yorumlar karşısında isyan etti. 216 bin takipçili Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü sanatçı şu ifadeleri kullandı;