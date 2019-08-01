Kızkumu Plajı'ndaki prenses heykeline iğrenç saldırı! Muhtarlık harekete geçti

Turistler isyanda: İsmini vermek istemeyen bir turist, konuyla ilgili heykele zarar verenlere seslendi. Turist, "Bunu yaptıklarında ne kazanıyorlar? Terbiyesizlikten başka bir şey değil. Yerli ve yabancı turistler buraya geldikleri zaman denizde yürüdükten sonra heykel ile fotoğraf çektiriyor. Bir an önce heykelin yenilenmesi gerekiyor" dedi.