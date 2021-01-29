'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' sorusu günlerce tartışıldı Deniz Akkaya kaybetti
Deniz Akkaya'nın başı 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' sorusuyla belaya girmişti. Akkaya, açılan davayı kaybetti.
Deniz Akkaya, 5 yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamış, ikili arasında geçen konuşmada Deniz Akkaya, Kapani’ye ''Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'' diye şok bir soru sormuştu.
Deniz Akkaya’nın bu sorusu magazin programları ve haberlerinde günlerce tartışma konusu olmuştu.
Günay Kapani İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, Deniz Akkaya’dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.
O günden bugüne dek süren davanın son celsesi bugün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı.