'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' sorusu günlerce tartışıldı Deniz Akkaya kaybetti

Deniz Akkaya, 5 yıl önce sunduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamış, ikili arasında geçen konuşmada Deniz Akkaya, Kapani’ye ''Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'' diye şok bir soru sormuştu.