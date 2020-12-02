Kızının son hali Masterchef Mehmet Yalçınkaya'yı şaşkına çevirecek! Takipçileri 'eski haline dön' dedi

TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye heyecanı tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar kadar jüri üyelerinin de özel hayatları merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ise Sude Yalçınkaya ise seyircinin yakın markajında yer alıyor.