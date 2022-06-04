Kızını okul yolunda taciz eden adama hesap soran anneye taciz! Olay yerinde bayıldı
KOCAELİ'nde 14 yaşındaki kızını taciz eden adamdan hesap sormaya giden kadın taciz eden şahsı karşısında görünce fenalık geçirerek bayıldı. Yaşadığı korkuyu gözyaşları içinde anlattı: "Ben onunla orada boğuşurken beni de taciz etmeye başladı. Göğsümü elliyor, kolumu cimcikliyordu. "
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okula giden 14 yaşındaki kızını taciz eden şahıstan hesap sormak için yanına giden kadın, kendisi de taciz edilince fenalık geçirerek bayıldı. 3 çocuk annesi kadın cep telefonu görüntülerine yansıyan o anları gözyaşları içinde anlattı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki S.A., okula gittiği sırada otopark görevlisi olan yaşlı bir şahsın kendisine ‘Günaydın’ dediğini duydu. Bu durumu önemsemeyen S.A., sonraki günlerde yaşlı adamın sürekli önüne çıkıp kendisiyle konuşmaya çalıştığını fark etti. Şahsın önünü kesip kendisine iltifat etmesinden rahatsız olan S.A. durumu annesine söyledi.
Bunun üzerine üç çocuk annesi F.S. (42), kızını okula kendisi götürme kararı aldı. Önden giden kızını takip eden anne F.S. yaşlı adamın yine kızına yakınlaşmaya çalıştığını gördü.
Bunun üzerine duruma tepki gösteren F.S. ile yaşlı adam arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında kendisi de taciz edilen F.S., fenalık geçirerek bayıldı.