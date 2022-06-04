Kızını okul yolunda taciz eden adama hesap soran anneye taciz! Olay yerinde bayıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki S.A., okula gittiği sırada otopark görevlisi olan yaşlı bir şahsın kendisine ‘Günaydın’ dediğini duydu. Bu durumu önemsemeyen S.A., sonraki günlerde yaşlı adamın sürekli önüne çıkıp kendisiyle konuşmaya çalıştığını fark etti. Şahsın önünü kesip kendisine iltifat etmesinden rahatsız olan S.A. durumu annesine söyledi.