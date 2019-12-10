Kızını dindar yetiştirdiğini söyleyen Şeyma Subaşı bakın neden namazı bırakmış

Melisa'yı inançlı yetiştiriyorum: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah'a çok inancı olan biriyim. Melisa'yı da öyle yapıyorum."