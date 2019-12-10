Kızını dindar yetiştirdiğini söyleyen Şeyma Subaşı bakın neden namazı bırakmış
YouTube kanalından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Şeyma Subaşı, hayat şartları nedeniyle namaz kılamadığını söyleyince sosyal medyanın diline düştü.
Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından gündemde kalabilmek için zaman zaman çeşitli çıkışlar yapan Şeyma Subaşı, YouTube kanalı açmış, maddi gelir sağlamayı amaçladığı kanalından hayatına dair videolar paylaşmaya başlamıştı. Son olarak dün bir soru-cevap videosu yayınlayan Subaşı, 'namaz' açıklamalarıyla gündeme geldi.
2 sene önce namazla alakalı bir soruya "Vakit bulamadığım için kılamıyorum" cevabını veren Subaşı, bu sefer de takipçilerinden gelen "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı" sorusuna şu cevabı verdi:
Melisa'yı inançlı yetiştiriyorum: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah'a çok inancı olan biriyim. Melisa'yı da öyle yapıyorum."
Namaz kılıp doğuma gittim: "O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah'a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim."