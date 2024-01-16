BIST 8.034
DOLAR 30,10
EURO 32,77
ALTIN 1.975,49

Kızıl Goncalar Celal Şengör ile RTÜK Başkanı'nı birbirine düşürdü! Yobaz kollayıcılığı...

|
Kızıl Goncalar Celal Şengör ile RTÜK Başkanı'nı birbirine düşürdü! Yobaz kollayıcılığı...

Prof. Dr. Celal Şengör, açıklamaları nedeniyle kendisini hedef alan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e açık mektup yazdı. Şahin’in "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın" sözlerine yanıt veren Şengör, “Tekrar edeyim: Yobaz kollayıcılığı RTÜK’ün görevleri arasında değildir” ifadelerini kullandı.

Kızıl Goncalar Celal Şengör ile RTÜK Başkanı'nı birbirine düşürdü! Yobaz kollayıcılığı...

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olmuştu.

110
Kızıl Goncalar Celal Şengör ile RTÜK Başkanı'nı birbirine düşürdü! Yobaz kollayıcılığı...

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

210
Kızıl Goncalar Celal Şengör ile RTÜK Başkanı'nı birbirine düşürdü! Yobaz kollayıcılığı...

'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınmıştı.

310
Kızıl Goncalar Celal Şengör ile RTÜK Başkanı'nı birbirine düşürdü! Yobaz kollayıcılığı...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) inceleme başlatıp ceza verdiği "Kızıl Goncalar" dizisiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Prof. Dr. Celal Şengör, soruşturmayı eleştirdiği için kendisine "O isminin başında prof olan arkadaş kendi işine baksın" diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e cevap verdi.

410