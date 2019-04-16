Kızı Zeynep Yılmaz'a anne diyordu Şeyma Subaşı'ndan Miami hamlesi

Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'nın Zeynep Yılmaz'a anne dediği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Şeyma Subaşı çıkan iddiaları yalanlamış ve Zeynep Yılmaz'ın Melisa için iyi niyetli bir yaklaşım gösterdiğini belirtmişti. Yapılan açıklamadan tatmin olmayan takipçiler, ikili arasında sessiz bir rekabet olduğunu iddia etti.