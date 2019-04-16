Kızı Zeynep Yılmaz'a anne diyordu Şeyma Subaşı'ndan Miami hamlesi
Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde kızlarıyla ile birlikte Miami'ye tatile gitmesinin ardından Şeyma Subaşı'da Melisa ile Miami'nin yolunu tuttu.
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz arasındaki sessiz rekabet günden güne değişik olaylara sahne oluyor. Acun Ilıcalı'nın, yanına 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızları Yasemin ile Melisa'yı da alarak Miami'ye tatile gitmesinin ardından, Şeyma Subaşı da soluğu Miami'de aldı.
Geçtiğimiz günlerde kızı Melisa'nın Zeynep Yılmaz'a anne dediği iddiası gündeme bomba gibi düşerken, Şeyma Subaşı çıkan iddiaları yalanlamış ve Zeynep Yılmaz'ın Melisa için iyi niyetli bir yaklaşım gösterdiğini belirtmişti. Yapılan açıklamadan tatmin olmayan takipçiler, ikili arasında sessiz bir rekabet olduğunu iddia etti.
Rekabet iddialarının sebebi ise, geçtiğimiz gün Ilıcalı ve Yılmaz çiftinin Miami'den dönmesi üzerine Şeyma Subaşı'nın, kızı Melisa ile soluğu Miami'de alması olarak gösterildi. Ayrıca Subaşı'nın, kızıyla Miami açıklarında dans ettiği sırada yapmacık görüntüler sergilemesi, dikkatleri daha da üzerine çekti.
Nispet mi yapıyor?
Kimi takipçileri Şeyma Subaşı'nın, sırf Zeynep Yılmaz ve Acun Ilıcalı'nın Melisa ile tatil yapmasını hazmedemediği için Miami'ye gittiğini söylerken, kızının kendisiyle daha çok eğlendiğini göstermek istediğini dile getirdi.