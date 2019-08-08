Kızı ve oğluna cinsel istismarda bulundu suçsuzum dedi! Ses kaydı ortaya çıktı

Soruşturma aşamasında dinlenen ve mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydında babanın, kızına, ''İyi düşün. Herkes gittikten sonra tek olduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Anlamıyorum, seni sevmenin neresi mantıksız. Çok seviyorum. En ufak bir şeyde kızıyorsun, dokunmama izin vermiyorsun, sevmeme izin vermiyorsun. Sağına, soluna dokununca bir şeyler mi eksiliyor sanki" dediği ortaya çıktı.