Kızı ve oğluna cinsel istismarda bulundu suçsuzum dedi! Ses kaydı ortaya çıktı
KONYA'da oğlu ile kızına 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.K.'nin (42), 60 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında çocuklarının psikolojilerinin yerinde olmadığını öne sürdü, suçsuzum dedi. Ses kayıtları ortaya çıktı.
Olay, şu an 14 yaşında olan kız çocuğunun, geçen yıl aralık ayında 16 yaşında olan ağabeyine, babası A.K.'nin kendisine 7 yaşından itibaren cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine ortaya çıktı. Ağabey de annesi Z.K.'ye, babasının 11 yaşındayken kendisine top almaya geldiği evde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, kız kardeşini istismardan kurtarmasını istedi.
Küçük kız kendisiyle konuşan annesine de babasının kendisini 7 yaşından itibaren evde kimsenin olmadığı zamanlarda taciz ettiğini, geçen yıl yaz tatilinde babasıyla yaptığı görüşmeyi telefon ile kayıt ettiğini belirtti.
Anne Z.K., jandarmaya şikayetçi oldu. Geçen ocak ayında gözaltına alınıp, tutuklanan baba A.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İki çocuk da devlet koruması altına alındı.
Soruşturma aşamasında dinlenen ve mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydında babanın, kızına, ''İyi düşün. Herkes gittikten sonra tek olduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Anlamıyorum, seni sevmenin neresi mantıksız. Çok seviyorum. En ufak bir şeyde kızıyorsun, dokunmama izin vermiyorsun, sevmeme izin vermiyorsun. Sağına, soluna dokununca bir şeyler mi eksiliyor sanki" dediği ortaya çıktı.