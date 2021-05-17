Kızı tavsiye edince Sivas'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor

Çilek yetiştiricisi Osman Kayacı, çilek serasında işçi çalıştırmayı da hedeflediğini ifade ederek, “Kızım çok heves etti. Sivas’a kursa gitmişti. O devam etmek istedi. Gördü ki verim veriyor. Baktım ki cevap veriyor benim emeğime bu çilekler." ifadelerini kullandı.