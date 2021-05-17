Kızı tavsiye edince Sivas'ta bu işe başladı! Siparişlere yetişemiyor
SİVAS'ta yaşayan 54 yaşındaki Osman Kayacı, kızının tavsiyesiyle başladığı işte paraya para demiyor.
Gürün İlçesi Gökpınar Mahallesinde yaşayan Osman Kayacı (54), ilçede bir ilki başarmanın gururunu yaşıyor. Kayacı, Sivas Halk Eğitim Merkezinde çilek yetiştiriciliği kursu alan kızı Fidan Kayacı'nın tavsiyesi üzerine çilek serası kurdu.
Kendi imkanları ile yaklaşık 500 metrekare alana kurduğu serada yılda 1.5 ton ürün alan Kayacı, adeta taleplere yetişemiyor.
İlçe vatandaşının ve yakın çevresinin oldukça ilgi gösterdiği çileklerden şimdilik bin 500 kök diken Kayacı, hedefinin ise 10 bin kök çilek dikip pazar alanını genişletmek olduğunu söyledi.
Çilek yetiştiricisi Osman Kayacı, çilek serasında işçi çalıştırmayı da hedeflediğini ifade ederek, “Kızım çok heves etti. Sivas’a kursa gitmişti. O devam etmek istedi. Gördü ki verim veriyor. Baktım ki cevap veriyor benim emeğime bu çilekler." ifadelerini kullandı.