Kızı son hali olay oldu Masterchef Mehmet Yalçınkaya şaşkına dönecek
MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya’nın kızı son haliyle herkesi şaşkına çevirdi.
TV 8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye heyecanı tam gaz devam ediyor. Yarışmacılar kadar jüri üyelerinin de özel hayatları merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ise Sude Yalçınkaya ise seyircinin yakın markajında yer alıyor.
Sude Yalçınkaya, Youtube kanalına babasıyla birlikte çektikleri "Sevgililer Gününe Özel Pasta Yaptık" videosunu yüklemesiyle 6 milyona yakın izlenme almıştı.
Videonun ardından seyircilerin merak konusu haline gelen Sude Yalçınkaya kısa sürede İnstagram'da takipçi sayısı adeta katlanmıştı.
İnstagram hesabında yaklaşık 100 bin takipçisi bulunan Yalçınkaya paylaştığı pozlar ile takipçilerini büyülüyor.