BIST 1.406
DOLAR 8,10
EURO 9,72
ALTIN 457,04

Kızı Lalin Sinem Kobal'ın kopyasıymış Kenan İmirzalıoğlu haklı çıktı işte Lalin bebek...

Kızı Lalin Sinem Kobal'ın kopyasıymış Kenan İmirzalıoğlu haklı çıktı işte Lalin bebek...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal bebekleri Lalin ile beraber Tarabya'da görüntülendi. Kobal, kızıyla fotoğrafını Instagram'da da paylaştı.

Kızı Lalin Sinem Kobal'ın kopyasıymış Kenan İmirzalıoğlu haklı çıktı işte Lalin bebek...

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, 2016 yılında evlendiler. Ünlü çift, geçtiğimiz sene ekim ayında ise evliliklerini kızları Lalin ile taçlandırdı. İlk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ikili, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

115
Kızı Lalin Sinem Kobal'ın kopyasıymış Kenan İmirzalıoğlu haklı çıktı işte Lalin bebek...

Lalin'in doğumunun ardından Sinem Kobal pek kameraların objektifine takılmasa da Kenan İmirzalıoğlu, basın mensuplarıyla konuşmalarında hep kızının annesine benzediğini dile getirdi.

215
Kızı Lalin Sinem Kobal'ın kopyasıymış Kenan İmirzalıoğlu haklı çıktı işte Lalin bebek...

Babasının "Genel olarak annesine benziyor ama bakışları aynı ben" dediği Lalin, merak ediliyordu.

315
Kızı Lalin Sinem Kobal'ın kopyasıymış Kenan İmirzalıoğlu haklı çıktı işte Lalin bebek...

Gözde çift, dün kızlarını alıp Tarabya'da arkadaşlarının demirli teknesinde güzel havanın keyfini çıkardı.

415