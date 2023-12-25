Kızı evli komşusuyla kaçan anne ikinci kez yıkıldı: Anında İzmit'teyim
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evli ve 2 çocuk babası komşusu M.K. ile kayıplara karışan 18 yaşındaki M.Ö.S., annesiyle iletişime geçti. Kızından, "Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söyleyeceksin bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim" cevabını alan anne Emine Soylu neye uğradığını şaşırdı.
Çukurbağ Mahallesi'ndeki apartmanda 2 kızıyla birlikte yaşamını sürdüren Emine Soylu'nun ve üst kat komşusu 2 çocuk annesi Büşra K.'nin hayatları 5 Aralık'ta adeta kabusa döndü. Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki M.Ö., Büşra K.'nin eşi M.K. ile kayıplara karıştı. M.K.'nin "Kızın benim yanımda. Onu da aldım, gidiyorum" demesiyle dünyası başına yıkılan Soylu, vakit kaybetmeden polis merkezine giderek şikayetçi oldu ancak kızı reşit olduğu için netice alamadı. Aynı gün M.K., eşi Büşra K.'ye de "Ben yola çıktım, gidiyorum. Haberin olsun" şeklinde mesaj attı. M.Ö.'nün eve dönmesi ve eğitimine devam etmesi için yardım bekleyen anne, günlerdir gözyaşı döküyor.
Emine Soylu, kızı M.Ö.S. (18) ile telefonla iletişime geçerek, gözyaşlarıyla "Neredesin" diye sordu. "Annem, özledim seni. Gel annem bana" diyen Soylu'ya kızı M.Ö.S., "Şu an işim var, konuşamam" dedi. Bunun üzerine Soylu, "Anneni artık sevmiyor musun" dedi. M.Ö. ise, "Anne seni seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum ama sen beni ikna etmeye çalışıyorsun ve benim konuşasım gelmiyor. Beni bu şekilde edemeyeceğinin ne zaman farkına varacaksın" diye konuştu.
Kızından hesap soran Soylu, "Annem öldüreceğim kendimi. Sen, benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Ben dediğimi yaparım" dediği sırada M.Ö.S., "Anne beni destekle" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Soylu, "Annem evli, 2 çocuklu bir adamı nasıl desteklerim kızım? 2 çocuğu var. Bugün ona yapan, yarın sana yapacak" ifadelerini kullandı.
"O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim"
M.K. ile birlikte yaşamak istediğini kaydeden M.Ö.S., yakında İzmit'e geleceğini fakat M.K.'nin başına bir şey gelirse yüzünü bir daha ailesine göstermeyeceğini ifade etti. Geri dönmek için annesine şart koşan M.Ö.S., "Beni görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söylüyorsun bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum, anında İzmit'teyim" dedi. Bunun üzerine sinirlenen anne Soylu kızına, "Büşra 2 çocuğuyla ortada kaldı, aynı şey sana yapılsa Büşra gibi 2 çocukla ortada kalsan hoşuna gider mi kızım" diye sordu.
Cevap vermekte zorlanan M.Ö.S., "Büşra bize 'anlaşmalı boşanalım' diyor. Sonra sen onunla konuşuyorsun, 'boşanmayacaksın' diyorsun. Ben salak değilim. Madem beni görmek istiyorsun Büşra ile ikisi boşanacak, hemen geleceğim" şeklinde konuştu. Büşra ile M.K.'nin boşanmasına izin vermeyeceğini ifade eden Soylu, kızından "Vermiyorsan ben de boşandıktan sonra geliyorum, karar senin" şeklinde karşılık aldı.
M.K.: "Senin hakkında şikayetçi oldum"
Büşra K. ise eşi M.K. ile konuştu. M.K. eşine, "Seninle uğraşmayacaktım fakat senin hakkında şikayetçi oldum. Benim hakkımda yalan yanlış asılsız suçlamalarda bulundun, uyuşturucu kullanıyor, hürriyetimden alıkoyuyor gibi iddialarda bulundun" dedi. Büşra K. ise, "Bana kendin uyuşturucu kullandığını söylemiştin" şeklinde cevap verdi.
Bunun üzerine M.K., "Asılsız yalanlarla, suçlamalarla, sapıklıkla suçladınız. Televizyon programlarında savcıya 'hepsinin kanıtlanmasını istiyorum' dedim. Savcı da 'senin en büyük kanıtın medyaya yansımış, medyadan onun kayıtlarını al getir' dedi. Çıkarttım getirttirdim. Artık hukuk yönüne bıraktım bu işi. Çok fena uğraşacağız birbirimizle" ifadelerini kullandı.