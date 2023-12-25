Kızı evli komşusuyla kaçan anne ikinci kez yıkıldı: Anında İzmit'teyim

Emine Soylu, kızı M.Ö.S. (18) ile telefonla iletişime geçerek, gözyaşlarıyla "Neredesin" diye sordu. "Annem, özledim seni. Gel annem bana" diyen Soylu'ya kızı M.Ö.S., "Şu an işim var, konuşamam" dedi. Bunun üzerine Soylu, "Anneni artık sevmiyor musun" dedi. M.Ö. ise, "Anne seni seviyorum. Seninle konuşmak istiyorum ama sen beni ikna etmeye çalışıyorsun ve benim konuşasım gelmiyor. Beni bu şekilde edemeyeceğinin ne zaman farkına varacaksın" diye konuştu.

Kızından hesap soran Soylu, "Annem öldüreceğim kendimi. Sen, benim için ne kadar değerli olduğunu biliyorsun değil mi? Ben dediğimi yaparım" dediği sırada M.Ö.S., "Anne beni destekle" şeklinde konuştu. Bunun üzerine Soylu, "Annem evli, 2 çocuklu bir adamı nasıl desteklerim kızım? 2 çocuğu var. Bugün ona yapan, yarın sana yapacak" ifadelerini kullandı.