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Kız kavgasında 17 yaşındaki Cemile koltuk altından vurularak öldürüldü! Hapis yatmış

Kız kavgasında 17 yaşındaki Cemile koltuk altından vurularak öldürüldü! Hapis yatmış

İSTANBUL Sultangazi'de 5 arkadaşıyla bir evde vakit geçiren 18 yaşındaki Cemile Şenel'in kaldığı evde koltuk altından vurularak öldürüldü. Cemile'yi kapının önüne koyan 5 kişi kaçtı. 4 kişi yakalanırken silahı ateşleyen bir kişi aranıyor.

Kız kavgasında 17 yaşındaki Cemile koltuk altından vurularak öldürüldü! Hapis yatmış

Sultangazi'de eski Edirne asfaltı caddesi üzerinde bir apartman girişinde silahla vurulmuş genç kızı bir kişi hastaneye bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan genç kız hayatını kaybetti. Cinayet Büro Polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı. 

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Kız kavgasında 17 yaşındaki Cemile koltuk altından vurularak öldürüldü! Hapis yatmış

17 yaşında hayatını kaybeden ve üzerinde kimlik çıkmayan kızın Esenyurt'ta polis kayıp başvurusu yapılan Cemile Şenel olduğu öğrenildi. Şenel'in cenazesi dün toprağa verildi.

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Kız kavgasında 17 yaşındaki Cemile koltuk altından vurularak öldürüldü! Hapis yatmış

4 kişi gözaltına alındı

Çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro dedektifleri konuyla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis evdeki 4 kişiyi buldu, silahı ateşlediği tahmin edilen beşinci kişi aranıyor. Cemile’nin nasıl öldüğü, çapraz sorgu sırasında anlaşılacak.

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Kız kavgasında 17 yaşındaki Cemile koltuk altından vurularak öldürüldü! Hapis yatmış

Kız meselesi yüzünden kavga çıkmış

Edinilen bilgiye göre genç kızın bir süre önce evden ayrıldığı ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı iddia edildi. Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartıma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü.

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