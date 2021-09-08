Kız kavgasında 17 yaşındaki Cemile koltuk altından vurularak öldürüldü! Hapis yatmış

Kız meselesi yüzünden kavga çıkmış

Edinilen bilgiye göre genç kızın bir süre önce evden ayrıldığı ve arkadaşlarıyla birlikte kaldığı iddia edildi. Şenel'in kaldığı evde iki kişi arasında kız meselesi yüzünden tartıma çıktığı ve bu sırada ateş alan silahla koltuk altından vurulduğu öne sürüldü.