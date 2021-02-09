Kıymayla yaptıkları pes dedirtti Nusret Gökçe yine olay yarattı tepkiler geldi

Instagram'da 33 milyondan fazla takipçisi olan sosyete kasabı Nusret Gökçe, son zamanlarda sıklıkla video paylaşmaya başladı. Fakat Gökçe'nin videoları, izleyenler tarafından her seferinde sert bir şekilde eleştirildi. Nusret ise bu paylaşımlarında hiç hız kesmedi.