Kıymayla yaptıkları pes dedirtti Nusret Gökçe yine olay yarattı tepkiler geldi
Sıklıkla sosyal medyada video paylaşan Nusret Gökçe, bu kez kıymayla çektiği videoyla eleştirilerin hedefi oldu.
Instagram'da 33 milyondan fazla takipçisi olan sosyete kasabı Nusret Gökçe, son zamanlarda sıklıkla video paylaşmaya başladı. Fakat Gökçe'nin videoları, izleyenler tarafından her seferinde sert bir şekilde eleştirildi. Nusret ise bu paylaşımlarında hiç hız kesmedi.
Sabah kahvaltısındaki pirzola yeme tarzıyla mide bulandırdığı söylenen Gökçe bu kez şovunu kıymayla yaptı. Sosyetik kasap, 'Köfte' notunu eklediği videoda kıvrak ve garip hareketlerle elindeki kıymaya şekil verdi.
Kıymayı daha sonra parçalara ayıran Nusret Gökçe, sert bir dille eleştirildi.
Kıyma videosu 6 milyon görüntülenme olan Nusret Gökçe'nin takipçileri ise artık isyan etti.