Kıyafetinden dolayı müzeye alınmadı! Bakın nedeni ne

Instagram'da takipçi sayısı yüksek olan sosyal medya fenomenleri gittikleri her yerde "en iyisi" olmak için her geçen gün daha çok fotoğraf çekiyor, günlük hayatında bile kıyafetlerine ekstra önem veriyor sosyal medyada daha beğeni alma üzerine kombinlerine seçiyor. Bunlardan biri olan Avustralyalı Newsha Syeh şık kıyafeti yüzünden başına gelen ilginç bir olayı kendi Instagram hesabından paylaştı.