Kıyafetinden dolayı müzeye alınmadı! Bakın nedeni ne
25 yaşındaki Instagram fenomeni Newsha Syeh, kıyafetinin "uygun" bulunmamasından dolayı Fransa'daki Louvre müzesine alınmadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bunun üzerine birçok yorum aldı.
Instagram'da takipçi sayısı yüksek olan sosyal medya fenomenleri gittikleri her yerde "en iyisi" olmak için her geçen gün daha çok fotoğraf çekiyor, günlük hayatında bile kıyafetlerine ekstra önem veriyor sosyal medyada daha beğeni alma üzerine kombinlerine seçiyor. Bunlardan biri olan Avustralyalı Newsha Syeh şık kıyafeti yüzünden başına gelen ilginç bir olayı kendi Instagram hesabından paylaştı.
Newsha Syeh, müzenin girişinde güvenlikler tarafından içeri alınmadığını ve kıyafetine yapılan tepkinin kendisini bir hayli üzdüğünü dile getiren sosyal medya güzeli, "Dün kıyafetim yüzünden Louvre müzesine alınmadım" diye üzerindeki elbisenin fotoğrafını paylaştı.
Elbisesinin dekolte kısımlarının kapanması gerektiğini söyleyen görevliler karşısında donup kaldığını belirten Newsha Syeh daha önce de bu kıyafete benzer bir elbiseyle müzeye gittiğini ve alındığını söylerken, "Bir önceki Louvre müzesi ziyaretimde üzerimde buna benzer bir kıyafet vardı ve içeri almışlardı.
Bu sefer iğrenç bir muameleye maruz kaldım. Bu bence güvenliğin fesatlığıydı" dedi.