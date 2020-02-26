Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu bomba açıklamalar art arda geldi
Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer'le 4. evlilik yıl dönümlerini Çanakkale'de kutladı. Ekranların özlenen yüzü haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizi projesinin de müjdesini verdi.
Klasik araç tutkunu Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun zamandır ekranlarda olmaması hayranlarını oldukça üzmüşken müjdeli haber geldi. Çanakkale'de eşi Başak Dizer'le evliliklerinin 4. yıl dönümlerini kutlamanın ardından yeni aldığı 1970 model Chevrolet Monte Carlo arabasıyla görüntülenen Tatlıtuğ'dan olay açıklamalar geldi.
TV100'ün objektiflerine yakalanan Tatlıtuğ, basın mensuplarıyla kısa, eğlenceli bir sohbet etti. 21 Şubat’ta eşi Başak Dizer’le 4. evlilik yıldönümünü kutladığını ifade eden Tatlıtuğ, ''Çok mutluyuz, 4. Yılı bitirdik… Başak’la beraber Çanakkale’deydik. Biliyorsunuz biz fırsat buldukça doğaya kaçan bir çiftiz'' açıklaması yaptı.
Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projelerinin müjdesini ise şu sözlerle verdi:
''Yeni gelişmeler oldu. Tiyatro gönlümde var ama şu dönem içerisinde dijital platforma dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene dizi yapmak istiyorum. Yaza da sinema filmim var''
En son 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmindeki Saruhan rolüyle büyük ilgi gören Kıvanç Tatlıtuğ, oynayacağı karakterlerin birbirlerine benzememesine özen gösterdiğini de sözlerine ekledi.