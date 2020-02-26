Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi belli oldu bomba açıklamalar art arda geldi

Kıvanç Tatlıtuğ, yeni projelerinin müjdesini ise şu sözlerle verdi:

''Yeni gelişmeler oldu. Tiyatro gönlümde var ama şu dönem içerisinde dijital platforma dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene dizi yapmak istiyorum. Yaza da sinema filmim var''