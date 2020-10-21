Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu Bir Denizaltı Hikayesi konusu bakın ne

Tolga Karaçelik'in tıpkı Tatlıtuğ gibi, ilk kez Netflix ile çalışacağı proje aksiyon macera türünde bir dizi. Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.