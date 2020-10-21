Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu Bir Denizaltı Hikayesi konusu bakın ne
Geçtiğimiz günlerde yapımcı şirket ile anlaşma sağlayan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi belli oldu. Netflix'in yeni yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ olarak yerini aldı.
OGM Pictures geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ile anlaştığını yayımladığı kısa bir WhatsApp videosuyla duyurdu. Herkes projenin ne olacağını merak ederken müjdeli haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in yeni açıkladığı projelerin biri, 'Bir Denizaltı Hikayesi'nde rol alacak.
Tolga Karaçelik'in tıpkı Tatlıtuğ gibi, ilk kez Netflix ile çalışacağı proje aksiyon macera türünde bir dizi. Yazar kadrosunu Jason George önderliğinde Atasay Koç, Cansu Çoban ve Sami Berat Marçalı oluşturduğu OGM Pictures yapımcılığında hayata geçecek olan dizi, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanan, özgür ruhlu dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu Arman'ın hikayesini konu alıyor.
Bir Denizaltı Hikayesi'nin konusu: Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir.
Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır.