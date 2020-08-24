Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı efsane! Ceylan Ertem o fotoğrafa bakın ne yazdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un pozuna bir yorum da şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi. Ertem yaptığı yorumda "Kendisi tanıdığımız adamlardan yakışıklı bunu anladık da köpüşü de gördüğümüz bütün köpeklerden daha yakışıklı pes" dedi.