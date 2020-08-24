Kıvanç Tatlıtuğ'un son paylaşımı efsane! Ceylan Ertem o fotoğrafa bakın ne yazdı
Kıvanç Tatlıtuğ, köpeğiyle beraber eşi Başak Dizer'e verdiği pozla sosyal medyayı resmen salladı, Ceylan Ertem'in yorumu herkes tarafından çok beğenildi.
Muğla'da yaptıkları tatilin ardından İstanbul'a dönen magazin gündeminin gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, sosyal medyayı beraber salladı. Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e verdiği pozlarından birine köpeğini de ekledi ve yorumlar yağmur olup aktı.
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Kıvanç Tatlıtuğ'un pozuna bir yorum da şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi. Ertem yaptığı yorumda "Kendisi tanıdığımız adamlardan yakışıklı bunu anladık da köpüşü de gördüğümüz bütün köpeklerden daha yakışıklı pes" dedi.
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İşte Kıvanç Tatlıtuğ'a gelen o yorumlardan bazıları...
''Gönlüme taht kur' diyemeyeceğim çünkü oradasın.''
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''Ben Instagram'ı kapatıyorum, teşekkürler.''
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