Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ilk kez görüntülendi! Adeta babasının kopyası
2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile dünya evine giren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2020 yılında aldıkları taş evde önceki gün dostlarını misafir etti. Çiftin iki aylık oğlu Kurt Efe, ilk kez görüntülendi. Babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliği dikkat çekti. Dostlarıyla vakit geçiren Tatlıtuğ-Dizer çifti, serin sularda aşk tazeledi.
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle hafızalara kazınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 2020 yılında aldıkları Bodrum-Yalıkavak’tan 12 milyon TL’ye aldıkları taş evde önceki gün dostlarını konuk etti. Tatlıtuğ- Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe'nin sarışınlığıyla babasına benzerliği dikkat çekti.
Çift önceki gün sitenin plajında dostlarını ağırladı.
Konuklar arasında Özge Özpirinçci ile eşi Burak Yamantürk, Beşiktaşlı futbolcular Mehmet Topal ve Gökhan Töre vardı.
Özge Özpirinçci, 6 aylık kızları Mercan’ı, Kıvanç Tatlıtuğ’un 15 Nisan’da dünyaya gelen oğlu Kurt Efe ile tanıştırdı.