Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri 30 bin lira denmişti avukatı benim gafım dedi
Vergi kaçakçılığından yargılanan Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık kazancı 30 bin TL olduğu söylenmişti, avukatından açıklama geldi.
Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmış ve 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı esnada aylık gelirinin 30 bin TL olduğu söylenmişti. Sosyal medyada olay yaratan bu aylık gelir kazancına Tatlıtuğ'un avukatından açıklama geldi.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı Yalçın Kavak katıldı ve kimlik tespiti yapılan sanık Tatlıtuğ, aylık ortalama gelirinin 30 bin TL olduğunu söyledi. Bu konu sosyal medyada gündem oldu. Kaşesi en yüksek oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ aylık gelirinin 30 bin TL açıklaması sonrası Tatlıtuğ'un avukatı devreye girdi.
Aylık gelirle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, Tatlıtuğ'un kazancının 30 bin TL olmasının kendisinin gafı olduğunu şu sözleriyle anlattı:
"30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim Bey, Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum.''