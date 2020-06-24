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Kıvanç Tatlıtuğ'un araba sevdası bunu da yaptırdı oto sanayide çalışmaya başladı

MASLAK Oto Sanayi'de tamirhane açtığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ, araba sevdası uğruna tamirhanede otomobil modifiye etmeye başladı.

Başak Dizer ile mutlu bir beraberliği olan Kıvanç Tatlıtuğ, sürekli olarak yeni arabları ve motoruyla gündem olmaya devam ediyor. Araç tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, son hamlesiyle ise herkesi şaşırttı. 

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Geniş, büyük ve klasik otomobillere tutkulu olduğu bilinen Tatlıtuğ, araba modifiye etmeyi de çok sevince Maslak Oto Sanayi Sitesi’nde bir tamirhane açmış. 

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Maslak Oto Sanayi'de tamirhane açtığı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ, burada modifiye işleriyle de bizzat kendisi ilgileniyor. 

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Bunlarla da sınırlı kalmayan Tatlıtuğ, hem kendisi için farklı dönemlere ait otomobiller topluyormuş hem de yakın dostlarına yardımcı oluyormuş.

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