Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ otopark görevlisiyle kavga etti koruma ayırdı

''Ben ne yapayım orada 60 yaşındaki adamla kavga mı edeyim? Kavga etsem 'Babası yaşındaki adamı dövdü' derler. Kıvanç'ın koruması Mehmet vardı, o geldi 'Abi bu adamlar sarhoş zaten gel boşver' dedi. Zaten benim üzerimde param olmasa Mehmet'e 'oğlum ver' derim. O adam çok saygısız bir adamdı.