Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı! Kızının adı bakın ne oldu?
Son günlerin en çok konuşulan ve beğenilen genç oyuncularından biri Selahattin Paşalı geçtiğimiz gün 7 aylık sevgilisi Lara Tümer ile evlenmişti. Doğuma az bir zaman kala Selahattin Paşalı'nın kızına koyacağı isim de belli oldu
Babil, AŞK 101 ve Pera Palas'ta Bir Gece'nin ardından yıldızı iyice parlayan Selahattin Paşalı, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Lara Tümer geçtiğimiz hafta nikah masasına oturdu.
Bodrum'da yapılan sade bir törenle evlenen başarılı oyuncu Selahattin Paşalı ile yerli Barbara Palvin lakabıyla tanınan Lara Tümer'in giydiği gelinlik ve damatlık sosyal medyada gündem olmuştu.
Düğünde 7 aylık hamile olan Lara Tümer'in büyüyen karnı ise herkese 'Maşallah' dedirtti. Çift artık anne-baba olmak için gün sayıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı. Paşalı'da tıpkı taze baba Kıvanç Tatlıtuğ gibi çocuğunun adı için rol aldığı diziden esinlendi.
Selahattin Paşalı, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 ve Pera Palas'ta Bir Gece Yarısı gibi dizilerde gösterdiği performansla izleyenlerden tam not almıştı.