Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra Selahattin Paşalı da aynısını yaptı! Kızının adı bakın ne oldu?

Düğünde 7 aylık hamile olan Lara Tümer'in büyüyen karnı ise herkese 'Maşallah' dedirtti. Çift artık anne-baba olmak için gün sayıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 41. İstanbul Film Festivali'nin ödül törenine katılan Paşalı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı. Paşalı'da tıpkı taze baba Kıvanç Tatlıtuğ gibi çocuğunun adı için rol aldığı diziden esinlendi.