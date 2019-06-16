Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in acı günü! Babalar Günü'nde yıkıldılar

Peki Başak Dizer Tatlıtuğ kimdir?: Başak Dizer 1980 İstanbul doğumludur. Stilistlik ile ilgili eğitim alarak bu eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip olmuştur.