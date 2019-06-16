Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in acı günü! Babalar Günü'nde yıkıldılar
Kıvanç Tatlıtuğ'un 2016 yılında hayatını birleştirdiği Başak Dizer'in 68 yaşındaki babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Karizmatik oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, Babalar Günü'nde yaşanabilecek en kötü olayı yaşadı. Başak Dizer'in kanserden yaşamını yitiren babası Ali Cengiz Dizer, Bursa'daki Nilüferköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
68 yaşındaki babası Ali Cengiz Dizer, 1,5 yıldır gördüğü kanser tedavisine yenik düşmüştü. Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Kıvanç Tatlıtuğ’u arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Ayakta durmakta güçlük çeken Başak Dizer ise taziyeleri kabul etti. Kıvanç Tatlıtuğ, cenaze namazının ardından kayınpederinin tabutunu omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı.
Peki Başak Dizer Tatlıtuğ kimdir?: Başak Dizer 1980 İstanbul doğumludur. Stilistlik ile ilgili eğitim alarak bu eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca İstanbul'da tasarım bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Başak Dizer; Mimar Sinan Üniversitesi moda tasarımı bölümünde eğitim alarak sertifikaya sahip olmuştur.