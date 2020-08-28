Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs testi yaptırmak için apar topar hastaneye gitti
BODRUM'da eşi Başak Dizer ile tatil yapan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar özel bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı.
Geçtiğimiz aylarda zatürre olan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, koronavirüs testi yaptırdı.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre, vakaların artması ile panik yapan Kıvanç Tatlıtuğ'un testini yaptırıp, hastaneden ayrıldığı ve sonucunu beklediği öğrenildi.
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Kıvanç Tatlıtuğ daha önce de İstanbul'da koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitmişti. 36 yaşındaki Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yapmıştı:
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''Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi.''
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