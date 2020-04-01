Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastanede! İlk açıklamayı yaptı
Koronavirüs salgını Kıvanç Tatlıtuğ'u da vurdu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kıvanç Tatlıtuğ'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'ye de sıçrayınca Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, Kemerburgaz'da bir orman evine yerleşti. Koronavirüsten korunmak için orman evine yerleşen Tatlıtuğ'un rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Özel bir hastaneye giden oyuncu için koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
''Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım.. Sağlıkla kalın.''
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, koronavirüsten korunmak için bu orman içinde bulunan evlerinde yaşamaya başlamıştı.