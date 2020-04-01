Kıvanç Tatlıtuğ koronavirüs şüphesiyle hastanede! İlk açıklamayı yaptı

Önceki akşam kendisini iyi hissetmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, kontrol amaçlı hastaneye gitti ve yatışı yapıldı. Özel bir hastaneye giden oyuncu için koronavirüsten şüphenilmeye başlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: