Kıvanç Tatlıtuğ aylık gelirini soran hakime yalan mı söyledi rakama bakın
Kıvanç Tatlıtuğ bugün vergi kaçırma suçundan hakim önüne çıktı. Dizilerden aldığı yüklü rakamlarla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ meğer ucu ucuna yaşıyormuş. Hakim aylık kazancını sorunca bakın ne kadar dedi..
Vergi müfettişlerinin 2017'de ‘bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında yaptıkları denetimlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Hakkında vergi kaçırmadan dava açılan Kıvanç Tatlıtuğ, bugün adliyedeydi.
Duruşmaya katıldı
İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Kıvanç Tatlıtuğ avukatı ile birlikte katılırken, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını kurum avukatı temsil etti.
Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık geliri
Duruşmada aylık kazancı sorulan Kıvanç Tatlıtuğ verdiği rakamla şaşırttı. Dediğine göre aylık geliri sadece 30 bin liraymış. Türkiye'nin en pahalı dizi oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, bölüm başına 200 bin liradan aşağıya teklif kabul etmiyor. Geçen yıl AY Yapım dizisi için 240 bin lira talebinde bulunmuştu.
"Şikayetçi oldum"
Kıvanç Tatlıtuğ'a duruşmada hakim, 2012-2013 yılları arasında sahte fatura düzenlediği iddiasını da sordu. Sanık sandalyesinde olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu öne süren Kıvanç Tatlıtuğ, şunları söyledi:
-"Mali müşavirim zamanında her ay bana profesyonel hizmet karşılığında fatura kesti. Kendisine banka yoluyla, resmi olarak şu an yargılanmakta olduğunum faturalar miktarının çok üstünde ödeme yaptım. Gelir defterime bu ödemeleri işlememiştir. Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum".