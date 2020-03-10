Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı eşi Başak Dizer bakın ne yorum yaptı
Sosyal medya hesabından her yaptığı paylaşımla ortalığı sallayan Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ayın ardından yeni bir paylaşım yaptı. Tatlıtuğ'un paylaşımına eşi Başak Dizer, anında yorum yaptı.
Son olarak Instagram'da yaptığı bu paylaşımla Twitter'da dahi en çok konuşulanlar listesine giren Kıvanç Tatlıtuğ, aylar sonra yeni bir fotoğrafını paylaştı. Televizyon ekranlarında da uzun bir süredir yer almayan Tatlıtuğ'un hayranları, fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.
Tatlıtuğ, paylaştığı bu fotoğrafa herhangi bir not düşmese de eşi Başak Dizer, anında yaptığı yorumla açığı kapadı. Dizer, Tatlıtuğ'un fotoğrafına öpücük emojisi koyarak yorumunu yaptı. Paylaşımın beğenisi kısa sürede yarım milyonu geçti.
Eşi Başak Dizer'in yanı sıra yakışıklı oyuncuya ünlü isimler de yorum yapmadan geçmedi. Rıza Kocaoğlu, Hilal Saral gibi isimler fotoğrafı beğenirken yorumlarını da yaptılar. Fakat gelen yorumlardan en çok beğeniyi alan Başak Dizer'in yorumu oldu.
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi vermişti. Tatlıtuğ, yeni sezonda dijital bir platformda dizi yaparak sevenlerinin karşısına çıkacağını duyurmuştu.