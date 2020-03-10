Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı eşi Başak Dizer bakın ne yorum yaptı

Son olarak Instagram'da yaptığı bu paylaşımla Twitter'da dahi en çok konuşulanlar listesine giren Kıvanç Tatlıtuğ, aylar sonra yeni bir fotoğrafını paylaştı. Televizyon ekranlarında da uzun bir süredir yer almayan Tatlıtuğ'un hayranları, fotoğrafı beğeni yağmuruna tuttu.