Kıvanç Tatlıtuğ Atatürk teklifini reddetti! Bakın sebebi neymiş

"Evet teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerinden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT'nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik" ifadelerine yer verildi.