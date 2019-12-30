Kıvanç Tatlıtuğ Atatürk teklifini reddetti! Bakın sebebi neymiş
TRT ekranlarında izleyiciyle buluşturulması beklenen 6 bölümlük Mustafa Kemal Atatürk dizisi için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürüldü. Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi.
TRT ekranlarında yayımlanması beklenen "Ya İstiklal Ya Ölüm" projesi için ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırması için teklif götürüldü. Oyuncunun ne cevap vereceği merak konusu edilirken, Tatlıtuğ cephesinden açıklama geldi.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ cephesi gelen teklifi doğruladı. Fakat olumlu cevap veremediklerini duyurdular. Kıvanç Tatlıtuğ cephesinden şu açıklamalara yer verildi:
"Evet teklif doğrudur. En çok oynamak istediğim karakterlerinden biri Mustafa Kemal Atatürk olduğu için bu teklif onur vermiştir. Ancak Ocak 2020 için daha önceden el sıkıştığımız başka bir projeye bağlı çekimlerimiz sebebiyle TRT'nin bu teklifine maalesef olumlu cevap veremedik" ifadelerine yer verildi.
Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizinin yapımcılığını Vizyon Film üstlendi. Funda Çetin'in senaryosunu kaleme aldığı dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla yayına çıkacak.