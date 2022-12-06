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Kısmetse Olur Melis Buse, başörtülü kadına hakaret yağdırdı! Bakın sonu ne oldu!

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Kısmetse Olur Melis Buse, başörtülü kadına hakaret yağdırdı! Bakın sonu ne oldu!

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Melisa Buse Betkayan, başörtülü bir kadına hakaretler yağdırdı. AVM'de tartıştıkları başörtülü kadına annesiyle birlikte 'Varoş, cahil, yobaz, Burası Arabistan değil' gibi hakaretlerle savuran Betkayan'ın hakaretleri cezasız kalmadı.

Kısmetse Olur Melis Buse, başörtülü kadına hakaret yağdırdı! Bakın sonu ne oldu!

Evlilik programı yıldızlarının skandallarını arkası kesilmiyor. Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

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Kısmetse Olur Melis Buse, başörtülü kadına hakaret yağdırdı! Bakın sonu ne oldu!

Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı'ya, "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret etti.

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Kısmetse Olur Melis Buse, başörtülü kadına hakaret yağdırdı! Bakın sonu ne oldu!

Burası Arabistan değil, yobazlar

İddiaya göre ünlü fenomen, Ece Vardarlı'ya hitaben "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" şeklinde hakaret etmeye başladı.

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Kısmetse Olur Melis Buse, başörtülü kadına hakaret yağdırdı! Bakın sonu ne oldu!

Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.

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