Kısmetse Olur gelin adayı Yağmur Koçak değişimiyle şaşırttı tanınmaz hale gelmiş
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının gelin adayı Yağmur Koçak, son haliyle şok etti.
Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Kısmetse Olur yarışma programınıyla ünlenen Yağmur Koçak, değişimiyle yeniden gündeme geldi.
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Motosiklet tutkusuyla dikkat çeken Yağmur Koçak'ın adı Kısmetse Olur yarışmasında Şehmus'la anılıyordu. Şimdilerde yeniden gündeme gelen Koçak, değişimiyle herkesi şaşırttı.
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Değişimiyle olay olan Koçak'ın bu halinin estetikten kaynaklandığını söyleyenler olsa da bir kesim değişimin nedeninin filtrelerden kaynaklandığını söyledi.
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Yağmur Koçak'ın programdaki haliyle şimdiki hali arasındaki fark görülmeyecek gibi değil.
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