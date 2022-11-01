Kısmetse Olur Cansel Çördük sahneye atladı kadın şarkıcının kafasında bardak kırdı!
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Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan izdivaç programı Kısmetse Olur'a katılmasıyla tanınan Cansel Çördük, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu. Çördük bu defa bir gece mekanında şarkı söyleyen kadının kafasında bardak kırdığı görüntülerle gündeme bomba gibi düştü.
Kısmetse Olur programıyla ünlenen Cansel Çördük, cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan Cansel Çördük'ü görenler tanımakta güçlük çekiyor.
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Son dönemde paylaşımlarına ara veren Kısmetse Olur Cansel, bu defa bir kadın şarkıcının başında bardak kırmasıyla gündeme geldi.
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Alkollü olduğu iddia edilen Cansel, sinirle şarkı söyleyen müzisyenin kafasında bardak kırıyor.
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Cansel'in kafasında bardak kırdığı kadın şarkıcı ise Kristina Menissov
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