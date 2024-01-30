Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur pozları ile şoke etti! Göğsünü bantlayıp...
Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla hafızalara kazındı. Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla hafızalara kazındı. Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Cansel Çördük'ün yıllar içindeki değişimi şaşırtmıştı. Cansel iddialı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Yaptırdığı estetiklerle adeta bambaşka biri olan Cansel Çördük'ün son halini görenler tanıyamıyor.
Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük, paylaştığı cesur pozlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
Çördük, şimdi ise son paylaşımıyla çok konuşuldu. 472 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden göğüslerinin üstünde bant detaylı bir bluz giydi.