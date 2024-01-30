Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur pozları ile şoke etti! Göğsünü bantlayıp...

Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un ilk sezon yarışmacılarından biri olan Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla hafızalara kazındı. Yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.